Diyanet’ten önemli hutbe! 21 Ocak 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...

Aziz Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, güzel ahlak dinidir. Hak ve hakikat, fıtrat ve hayat dinidir. Adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. Esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İlim ve hikmet, itidal ve kolaylık dinidir.

Bugün bize düşen, İslam'ın eşsiz bir nimet olduğunun farkında olmaktır. Bizi Müslümanlardan kıldığı için Yüce Rabbimize daima şükretmektir. İslam'ın yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmaktır. İslam'ın dosdoğru yolundan ayrılmamak, hayatımızı istikamet üzere yaşamak için gayret sarf etmektir.

Unutulmamalıdır ki, bütün insanlığın huzur ve dirilişi İslam'dadır, İslam'ın hayat yüklü mesajlarındadır. Yine hatırlanmalıdır ki, "Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır."

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