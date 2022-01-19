‘House Of Gavats Arayış’ operasyonu! Etek altı sapığı doktordan yüzlerce fotoğraf çıktı: 30 bin TL’ye satıyorlar
İstanbul'da düzenlenen "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" adlı operasyon kapsamında 44 zanlı gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda zanlıların cinsel içerikli görüntüleri Telegram grupları üzerinden 10-30 TL arasında sattığı tespit edildi. Zanlılar içinde Şanlıurfa'da görev üstlenen bir beyin cerrahının da olduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu belirtildi.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI GÖRÜNTÜNLERİNİ SATIYORLAR!
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.
DOKTORUN DİJİTALİNDEN YÜZLERCE GÖRÜNTÜ ÇIKTI
Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.
CERRAH ETEK ALTI SAPIĞI ÇIKTI
Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı.
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