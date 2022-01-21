Kahve keyfi kötü bitti! Karne vermeye hazırlanan öğretmen hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı.