Kahve keyfi kötü bitti! Karne vermeye hazırlanan öğretmen hayatını kaybetti
Antalya’nın Aksu ilçesinde öğrencilerine karne vermek için sabah erken saatlerde kalkan 38 yaşındaki öğretmen, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan iddiaya göre başı dönerek aşağı düştü. Talihsiz öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken eşinin cansız bedeni ile karşılan öğretmen eşi sinir krizi geçirdi.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı.
Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü. Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Gücüyeter'in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
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