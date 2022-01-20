20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da acı olay! Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’da acı olay! Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Sakarya’da acı olay! Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı, anne ise dumandan etkilendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA