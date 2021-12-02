Scooter faciasında yeni gelişme! İşte kapısını açan araç sahibi hakkında istenen ceza
Ümraniye’de, park halindeki aracının kapısını açması sonucu, yanından elektrikli scooter ile geçen İlknur Akkaya’nın kapıya çarpıp düşmesiyle İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen Rıza Öndil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olaydan sonra tutuklanan şüpheli Öndil hakkında, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı.
Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Rıza Öndil aracının kapısını aniden açınca, caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savrulmuştu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen ve Mehmet Yöndem'in kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezilmişti. Olayda ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT şoförü Mehmet Yöndem ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İETT şoförü Yöndem ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Öndil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanmıştı.
KAPIYA ÇARPMASI SONU OLDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Rıza Öndel'in, park
halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu esnada İlknur Akkaya'nın kullanmış olduğu scooter ile şüpheli Rıza Öndil'in aracının aniden açılan kapısına çarptıktan sonra dengesini kaybederek şüpheli İETT şoförü Mehmet Yöndem'in idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
ARAÇ SAHİBİ KUSURLU BULUNDU
Şüpheli Rıza Öndil'in alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği iddianamede, kusur durumunun tayini amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderildiği, 3 Kasım 2021 tarihinde savcılığa ulaşan bilirkişi raporunda ise ölen İlknur Akkaya ve İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz, şüpheli Rıza Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun belirlendiği anlatıldı.
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, şüpheli Rıza Öndil'in, olay günü park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat etmesi nedeniyle "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulanarak 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, şüpheli Rıza Öndil'in, 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınmasını da talep etti.
İETT ŞOFÖRÜ SUÇSUZ
Savcılık, İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İddianame, gönderildiği Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüpheli Rıza Öndil'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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