Scooter faciasında yeni gelişme! İşte kapısını açan araç sahibi hakkında istenen ceza

ARAÇ SAHİBİ KUSURLU BULUNDU

Şüpheli Rıza Öndil'in alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediğinin belirtildiği iddianamede, kusur durumunun tayini amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderildiği, 3 Kasım 2021 tarihinde savcılığa ulaşan bilirkişi raporunda ise ölen İlknur Akkaya ve İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz, şüpheli Rıza Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun belirlendiği anlatıldı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Rıza Öndil'in, olay günü park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat etmesi nedeniyle "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulanarak 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, şüpheli Rıza Öndil'in, 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınmasını da talep etti.

İETT ŞOFÖRÜ SUÇSUZ

Savcılık, İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İddianame, gönderildiği Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüpheli Rıza Öndil'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.