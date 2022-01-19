İstanbul'da akılalmaz olay! Pakistanlı gaspçılar hemşehrilerini rehin aldı
İstanbul’da Pakistan uyruklu 6 kişi, kendileri gibi Pakistanlı olan 9 kişinin kaldığı eve, silah ve bıçakla baskın yaptı. Saldırganlar ellerini bağladıkları hemşerilerinin cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını, sırt çantalarını ve kıyafetlerini çaldı. Bununla da yetinmeyen Pakistanlı gaspçılar, yaptıklarını bir de sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, 17 Ocak 2022 tarihinde emniyete başvuran Pakistan uyruklu 9 kişi, 4 Ocak gecesi saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının, Bayrampaşa, Orta Mahalle, Bal Sokak'ta oturdukları eve gelip, ellerini bağladıklarını bildirdi.
Şikayetçi olan 9 Pakistanlı, ellerini bağlayan Pakistanlıların silah zoru ile cep telefonlarını, yaklaşık 6 bin lira paralarını ve sırt çantalarını gasp ettiklerini söyledi.
TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR
Şikayetçiler, gaspçıların kendilerini rehin aldıkları görüntüleri daha sonra TikTok isimli sosyal medya üzerinden paylaştıklarını belirtti.
İhbar ve şikayet üzerine harekete geçen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
TikTok'ta yayınlanan görüntüleri de inceleyen polis, gaspçıların Bağcılar, Demirkapı Mahallesi, 1722. Sokak'taki bir dairede yaşadıklarını tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Polis ekipleri, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin oturduğu adrese operasyon yaptı.
Pakistan uyruklu 6 şüpheliden 2'si baskın yapılan adreste yakalandı. Dairede yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandığı bir kurusıkı tabanca, bir adet bıçak ve gasp ettikleri 9 telefondan 1'ini ve sırt çantaları ile kıyafetleri ele geçirdi.
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