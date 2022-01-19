Son dakika: Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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