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Son dakika: Kırıkkale'de feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi

Son dakika haberi... Kırıkkale'de işçi servisi şarampole devrildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralanın olduğu belirtilirken bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı. İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçi servisi şarampole devrildi! İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ!

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