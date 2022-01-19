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Denizli’de kontrolden çıkan araç çekiciye çarptı: Ölü ve yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Denizli’de kontrolden çıkan araç çekiciye çarptı: Ölü ve yaralı var

Denizli'nin şoförünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp, tali yola girerek park halinde duran çekiciye çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen araçtaki yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Zümrüt Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda geçen gece saat 22.00 sularında meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI

22 yaşındaki Altan Öncel'in hakimiyetindeki20 ADA 920 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıktı.

Refüjü aşan otomobil tali yola girerek yol kenarında park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATIBI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin sağ bölümünün tamamen parçalandığı ve araçta bulunan 22 yaşındaki Fehmi Emre Yüksel'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Altan Öncel ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin çarptığı çekicinin yaklaşık 80 metre sürüklediğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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