Son dakika | Mersin’in Tarsus ilçesinde feci kaza! 13 yaralı

Daha sonra kaygan yolda duramayan İ.Ö. yönetimindeki 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü de tankere çarptı. Kaza anında araçlardan yola savrulan parçalar ise İ.Ü.'nün kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobile çarparak zarar verdi.