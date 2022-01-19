Avcılar’da doktora koronavirüs aşısı dayağı davasında karar

Davaya konu olan olay, 31 Aralık saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Doktor Velit Çelebi'nin olay tarihinde Avcılar'da bulunan 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görev yaptığı belirtildi. Sanık Mehmet Saib Ergör'ün ise yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği, burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı kaydedildi. İddianameye göre sanık Ergör'ün kendisini uyaran doktora "Gerizekalılar, nasıl sisteminiz var" şeklinde hakarette bulundu.

Tartışmanın devamında ise Mehmet Saib Ergör'ün Doktor Velit Çelebi'nin üzerine yürüyerek, 6 kez baş bölgesine yumruk attı. Savcılık Mehmet Saib Ergör'ün "Kamu görevlisini yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Görülen ilk duruşmada karar açıklandı. Sanık Ergör'e "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası verildi.

Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkesindeki duruşmaya sanık Mehmet Saib Ergör bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) sistemi ile bağlandı. Duruşmada müşteki Dr. Velit Çelebi ve taraf avukatları da hazır bulundu.