Avcılar’da doktoru aşı yüzünden dövmüştü! Yargıya taşınan olayda jet ceza
İstanbul’un Avcılar ilçesinde öğle arasında aşı olmaya gelen şahıs iddiaya göre kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini dile getiren Doktor Velit Çelebi'yi darp etmişti. Tutuklu zanlı Mehmet Saib Ergör’ün “Kamu görevlisini kasten yaralama” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından yargılandığı ilk davada hakim karar verdi. Saldırgan mahkeme salonunda kendisini "Ben doktora saygılı bir insanım" ifadeleriyle savundu.
Yargıya taşınan olay, 31 Aralık saat 12.30 sularında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Dr. Velit Çelebi'nin olay tarihinde Avcılar'daki 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görev yaptığı ifade edildi.
AŞI UYGULANMA ZAMANINDAN TARTIŞMA BAŞLADI
Sanık Mehmet Saib Ergör'ün ise yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği, burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı kaydedildi.
"GERİZEKALILAR, NASIL SİSTEMİNİZ VAR"
İddianameye göre sanık Ergör'ün kendisini uyaran doktora "Gerizekalılar, nasıl sisteminiz var" şeklinde hakarette bulundu.
YUMRUKLA SALDIRDI
Tartışmanın devamında ise Mehmet Saib Ergör'ün Doktor Velit Çelebi'nin üzerine yürüyerek, 6 kez baş bölgesine yumruk attı.
11 BİN 250 TL CEZA
Savcılık Mehmet Saib Ergör'ün "Kamu görevlisini yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Sabah'ın haberine göre, görülen ilk duruşmada karar açıklandı. Sanık Ergör'e "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası verildi.
Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkesindeki duruşmaya sanık Mehmet Saib Ergör bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) sistemi ile bağlandı. Duruşmada müşteki Dr. Velit Çelebi ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"DOKTORLARA SAYGILI BİR İNSANIM"
Tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör savunmasında "Kayınvalidem ve kayınpederimi kovid aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitmiştik. Randevu saati gelmesine rağmen beklenmemiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki ile görüştüm. Kayınpederim Alzemir hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatinin 12:30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi. 'Bekleyeceksiniz kardeşim' diye hitap etti. 'lütfen konuşmalarınıza dikkat edin dedim o esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben belki bizi bekletmez aşımızı yapar dedi. Bunun üzerine müşteki kayınvalideme hitaben 'işinize gelirse bekleyin saat 13:00'de yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Bende kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kâğıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Görüntülerde de görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Aslında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Bende doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'Geri zekâlılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. Sisteme yönelik söyledim" dedi.
"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"
Müşteki Dr. Velit Çelebi ise ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Dışarıya çıktığımda şahsı tezkin etmeye çalıştım. Ancak sanık sakinleşmedi. Ben kendisine fiziken müdahalede bulunmadım. Sadece kendimi korumaya çalıştım" şeklinde konuştu.
Mahkeme, sanık Ergör'e "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan ise beraatına karar verildi ve tahliye edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı son dakika: Kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
- Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2022 Nisan ara tatili ile 15 tatil birleşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündemde neler var?
- Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller
- İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
- e-Okul 1. dönem 2022 ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman basılacak? Öğretmen not girişi...
- Hatay'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Hatay'da okullar tatil edildi mi? Hatay Valiliği açıkladı...
- Bakan Derya Yanık açıkladı! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım yardımı arttı mı, ne kadar oldu?
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? Emeklilere ek gelir fırsatı...
- Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...