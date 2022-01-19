Avcılar’da doktoru aşı yüzünden dövmüştü! Yargıya taşınan olayda jet ceza

"DOKTORLARA SAYGILI BİR İNSANIM"

Tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör savunmasında "Kayınvalidem ve kayınpederimi kovid aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitmiştik. Randevu saati gelmesine rağmen beklenmemiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki ile görüştüm. Kayınpederim Alzemir hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatinin 12:30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi. 'Bekleyeceksiniz kardeşim' diye hitap etti. 'lütfen konuşmalarınıza dikkat edin dedim o esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben belki bizi bekletmez aşımızı yapar dedi. Bunun üzerine müşteki kayınvalideme hitaben 'işinize gelirse bekleyin saat 13:00'de yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Bende kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kâğıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Görüntülerde de görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Aslında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Bende doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'Geri zekâlılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. Sisteme yönelik söyledim" dedi.

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Müşteki Dr. Velit Çelebi ise ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Dışarıya çıktığımda şahsı tezkin etmeye çalıştım. Ancak sanık sakinleşmedi. Ben kendisine fiziken müdahalede bulunmadım. Sadece kendimi korumaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık Ergör'e "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan ise beraatına karar verildi ve tahliye edildi.