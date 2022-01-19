AVM’de tekmelenerek darp edilen çocuğun davasında karar açıklandı

Çocuk olması sebebiyle cinsel bir taciz olmadığını sadece beni sinirlendirmeye çalıştıklarını düşündüğümden çok umursamadım. Lavabodan çıkıp ilerledikten sonra aynı çocuklar arkamızdan 'Abi, abi' şeklinde bağırdıklarını duydum. Kendilerine döndüğümüzde ise kaçtılar. Bu husus defalarca tekrar etti. Çocuklar bize bağırarak sesleniyorlar. Bakmazsak daha da yüksek sesle bağırıp çağırarak bizi çağırıyorlar. Bakınca kendilerince komik işaretler yapıp kaçıyorlardı. Bu şekilde bizi takip edip, bütün herkesin içinde rezil ediyorlardı. Ben arkadaşıma "Sen buralarda bekle ben bunları atlatıp geleyim" dedim ve arkadaşımın yanından ayrıldım.

Ben daha sonra alt katlara inmeye başladım. Adeta çocukların bana karşı yaptığı bu kovalamaca 2 kat alta kadar devam etti. Hatta en alt katta bulunan başka bir hanımefendiye çocuklar peşimden gelirse onları uyarması konusunda rica da bile bulundum. En alt katta neredeyse koşar gibi çocuklardan kaçtım ama onlarda peşimden koşup tekrar aynı alay etmelerine devam ettiler. Bundan sonra köşeyi döner gibi yapıp bir mağazasının girişinde saklanıp çocukları bekledim. Amacım çocukları yakalayıp söz ile uyarmaktı. Mağazanın girişinde beni görünce tekrar kaçmaya başladılar. Bu sefer bende arkalarından koştum. Koşarken Tugay Can Sıvacı isimli çocuk yere düştü. O anda koşmanın verdiği adrenalin ile sinirlerime hakim olamayarak çocuğu silkeleyerek yerden kaldırdım ve ayağa kalkmamaya direnince tekrar yere bıraktım. Yere bıraktıktan sonra kaba etine bir tane tekme attım Daha o anda yaptığımdan pişman oldum. Olayı gören bir vatandaş ile olayı tartışırken AVM de görevli polisler beni önce AVM'nin güvenlik merkezine oradan da polis merkezine sevk ettiler.

Çocuklar anladığım kadarıyla sosyal medyada 'Kışkırtma' denilen başka insanları sinirlendirmek üzerine kurulu olan bir akımı benim üzerimde denediler" dedi.