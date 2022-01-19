Beylikdüzü’nde sosyal medyada paylaşmak için video çekerken telefonunu köpeğe kaptırdı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir benzinliğe arabasını yıkamaya giden genç kız, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşmak istedi. Telefonunu duvara bırakarak köpük makinesine giden genç kız, arkasına baktığında telefonu bir köpeğin aldığını gördü. Köpeğin arkasından koşan genç kız bir müddet sonra cep telefonunu alırken, trajikomik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir benzinlikte meydan geldi. Otomobilini yıkamak için benzinliğe giden genç kız, o anlarını Instagram hesabından takipçileri paylaşmak istedi.
"TELEFONUM NEREDE"
Video çekmek için telefonunu duvara yaslayıp köpük makinesine yönelen kadın, arkasına döndüğünde telefonun yerinde olmadığı gördü. O anlarda "Telefonum nerede" diye çığlık atan kadın, etrafa baktığında ise koşan bir köpekten başka kimse olmadığını anladı.
KÖPEK TELEFONU ALIP UZAKLAŞTI
Dikkatlice baktığında ise telefonunun köpek tarafından kaçırdığını gören kadın, köpeğin arkasından gitti. Sakince "Telefonum nerede, hadi telefonumu ver" gibi sözler söyleyen kadın, köpeğin ağzından düşürmesi ile telefonunu aldı. Yaşanan o trajikomik hırsızlık anları ise köpeğin ağzında kaçırdığı telefon kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Arabasını yıkayıp eve gittiğinde telefonuna bakan kadın, köpeğin telefonunu alıp kaçtığı o anların videosu ile karşılaştı.
"TELEFONUMU UNUTUR MUYUM DİYE DİYE ARKAMI DÖNDÜM VE…"
Yaşadığı olayı anlatan Ahsen D., "Dün arabamı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Arabamı yıkadığım o anları ise bir video çekerek takipçilerimle paylaşmak istedim. Yanımda kimse olmadığı için telefonumu bir yere sabitledim ve köpük makinesine doğru yürümeye başladım. Tam para atacağım esnada acaba dalgınlık ile telefonumu unutur muyum diye diye arkamı döndüm ve telefonun yerinde olmadığını gördüm. O anın şoku ile 'Telefonum nerede' diye bağırdım. Etrafa baktığımda insan yoktu sadece koşan bir köpek vardı. Köpeğin ağzında ise benim telefonum vardı. Bende arkasından sakin adımlara gitmeye başladım. O an bilerek koşmadım köpek korkar ve telefonumla birlikte kaçar diye. Yanına gittiğimde ise 'telefonumu ver' gibi sözler söyleyerek telefonu almak istedim. Yanlışlıkla köpek ağzından düşürdü ve geri almak istediğinde ayağımı koyarak telefonumu aldım" dedi.
"GÜLSEM Mİ AĞLASAM MI BİLEMEDİM"
Yaşadığı olayın trajikomik bir olay olduğuna dikkat çeken Ahsen D., "O an gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Çünkü düşünün telefonunuz bir köpek tarafından kaçırılıyor. Ben ise köpeklerden korkuyorum. Üstelik bu köpek sokak köpeği, bende fazlasıyla tedirgin oldum. Telefonu aldıktan sonra ise olayın şoku ile video çektiğimi unuttum. Arabamı yıkayıp evime gittiğimde ise video çektiğimi hatırladım. Hemen telefonuma baktım ve o anlar kaydedildiğini anladım. Sosyal medyaya yüklediğimde ise video viral oldu" dedi.
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