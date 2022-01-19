Beylikdüzü’nde sosyal medyada paylaşmak için video çekerken telefonunu köpeğe kaptırdı





"TELEFONUMU UNUTUR MUYUM DİYE DİYE ARKAMI DÖNDÜM VE…"

Yaşadığı olayı anlatan Ahsen D., "Dün arabamı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Arabamı yıkadığım o anları ise bir video çekerek takipçilerimle paylaşmak istedim. Yanımda kimse olmadığı için telefonumu bir yere sabitledim ve köpük makinesine doğru yürümeye başladım. Tam para atacağım esnada acaba dalgınlık ile telefonumu unutur muyum diye diye arkamı döndüm ve telefonun yerinde olmadığını gördüm. O anın şoku ile 'Telefonum nerede' diye bağırdım. Etrafa baktığımda insan yoktu sadece koşan bir köpek vardı. Köpeğin ağzında ise benim telefonum vardı. Bende arkasından sakin adımlara gitmeye başladım. O an bilerek koşmadım köpek korkar ve telefonumla birlikte kaçar diye. Yanına gittiğimde ise 'telefonumu ver' gibi sözler söyleyerek telefonu almak istedim. Yanlışlıkla köpek ağzından düşürdü ve geri almak istediğinde ayağımı koyarak telefonumu aldım" dedi.