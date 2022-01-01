Son dakika: Avcılar'da doktora aşı dayağı!
Son dakika haberine göre: İstanbul Avcılar'da öğle paydosunda aşı olmaya gelen kişi kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi'ye saldırdı. Doktorun yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., anne ve babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.
DOKTOR MESAİSİNİN 25 DAKİKA SONRA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI
Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.
Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı.
SAVCI SALDIRGANI SERBEST BIRAKTI
Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Dr. Çelebi uğradığı saldırıyı anlattı.
"6-7 KEZ ŞİDDETLİ VURDU"
Dr. Velit Çelebi, "Saat 12.35 sıralarıydı. Bağrışma seslerini duydum. Kızgın şekilde konuşan birini duydum. Yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. O da hiddetlenmeye başladı. 'Yapmanız lazım' dedi. Üzerime yürüdü. Ben de, 'Ne için üzerime geliyorsun' dedim. Gitmesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda yumruklamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Ben olayı anlamaya çalışırken, arkadaşlarımız bizi ayırdı. Olay bu şekilde bitti. Küfür ede ede dışarı çıktı. Ben gidip, şikayetçi oldum" dedi.
"CANAVARCA HİSLE SALDIRDI"
Çelebi, "Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık" şeklinde konuştu.
"YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU"
Şiddet anlarına tanık olan hemşire Merve Nur Yavuz, "Yakınları ile buraya geldi. Yakınlarının anne ve babası olduğunu söyledi. BioNTech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de öğle arasında olduğumuzu ve aşı için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra küfretti. Bağırmaya başladı. Hakaretlerde bulundu.
Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açıp, geldi. Tekrar bağırmaya başladı. Doktorumuz bu şekilde davranamayacağını ve çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırı da bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Biz günde en 100 tane aşı yapıyoruz. Bunların ayarlanması ile uğraşıyoruz. Bunun karşılığı bu olmamalı" ifadelerini kullandı.
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