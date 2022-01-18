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Son dakika: Yoğun kar Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımı durdurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Yoğun kar Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşımı durdurdu

Son dakika... Yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışının sağlanamadığı bildirildi.

SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Gaziantep kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı.

Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde de belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

TAG Otoyolu'nda da etkili olan kar, ulaşımı aksatıyor. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

KRİZ MASASI KURULDU

Gaziantep Valiliği öncülüğünde kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Kentteki belediyeler, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili birimlerin yer aldığı kriz merkezinden, şehir merkezindeki kameralardan kontrol edilerek, aksayan bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülüyor.

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