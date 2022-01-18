Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı! A Haber bölgede

''ARAÇLAR GERİ DÖNMÜŞ YA DA PARK YAPMIŞ DURUMDA''

Birçok uzun tonajlı araç geri dönmüş ya da yolun kenarına park yapmış durumda. Şu an itibariyle bu yolun açılmasını bekliyorlar. Sabah saatlerinden beri Karayollarına bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor. Yaklaşık 5-6 KM'lik bir kuyruk vardı, o kuyruğun şu an itibariyle sonuna yetiştik ve araçların geriye dönüp gittikleri görülüyor. Trafik ekipleri onları tünelin bulunduğu yola sevk etti.