Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı! A Haber bölgede
Bolu Tüneli’nde kar etkisini artırıyor. Ekipler araçların geçişi için çalışmalarını hızlandırırken kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden aktardı.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, bölgeden son durumu aktardı.
Hacıalioğlu, bölgede devam eden yağışın zaman zaman etkisini azaltsa da yoğun bir biçimde devam ettiğini aktardı.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun bölgeden bildirdikleri şu şekilde:
Sabah saatlerinden bu yana etkili kar yağışı devam ediyor. Zaman zaman etkisini azaltıyor ama halen devam ediyor. Özellikle bulunmuş olduğumuz nokta, Bolu yönünden Bolu Dağı'na çıkışlar. Burada bulunan trafik ekipleri tüm araçları geri yönlendirdi. Yani Bolu Dağı yolu araçlar için trafiğe kapatılmış durumda.
''ARAÇLAR GERİ DÖNMÜŞ YA DA PARK YAPMIŞ DURUMDA''
Birçok uzun tonajlı araç geri dönmüş ya da yolun kenarına park yapmış durumda. Şu an itibariyle bu yolun açılmasını bekliyorlar. Sabah saatlerinden beri Karayollarına bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor. Yaklaşık 5-6 KM'lik bir kuyruk vardı, o kuyruğun şu an itibariyle sonuna yetiştik ve araçların geriye dönüp gittikleri görülüyor. Trafik ekipleri onları tünelin bulunduğu yola sevk etti.
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