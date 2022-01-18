Bolu’da 24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

20 ARAÇ 4 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle TEM'in Ankara yönünde seyir halinde olan 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.