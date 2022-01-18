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Bolu'da 24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Bolu’da 24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi! İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Bolu'da TEM Ankara yolunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen görüntüler...

Bolu'da, kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu'nda 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

20 ARAÇ 4 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle TEM'in Ankara yönünde seyir halinde olan 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışması başlatıldı.

24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi 24 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ! YOĞUN KAR KAZA GETİRDİ

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