Geri sayım... Cemreler ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemreler ne zaman düşüyor? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, büyük bir merakla cemre düşme olayını araştırmaya başladı. Cemre düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.

İşte 2022 cemre tarihleri: