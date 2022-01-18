Geri sayım... Cemreler ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
Cemreler ne zaman düşecek? Havaların ısındığına inanılan cemre düşmesinin hangi tarihlerde gerçekleşeceği merak ediliyor. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar ilk cemrenin düşeceği tarihi araştırmaya başladı. 2022 yılında gerçekleşecek cemre tarihlerini yazımızda ele aldık. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Cemreler ne zaman düşüyor? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, büyük bir merakla cemre düşme olayını araştırmaya başladı. Cemre düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?
3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.
İşte 2022 cemre tarihleri:
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.
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