Kocaeli’nde canice bilerek köpeği ezmişti! O şahıs yakalandı
Kocaeli'de aracının önünde koşan köpeği, bile bile gaza basarak ezen şahıs emniyet güçlerince yakalandı. Talihsiz köpeğin tedavisi sürerken, sitede oturan bir vatandaş "Videoyu izledim, gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu. Yazıklar olsun, hiçbir şey diyemiyorum" ifadeleriyle cani şahsa tepkisini gösterdi.
Olay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak'ta yaşandı. Lüks aracıyla ile seyir halindeki A.K. adlı zanlı, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi geçti. Sokak köpeğinin ezildiği anlar da güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
GÖZ GÖRE GÖRE KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı.
Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi.
Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasıyla binlerce sosyal medya kullanıcısı şüpheliye tepki gösterdi, cezalandırılmasını istedi.
Öte yandan, köpeğin araçla ezilmesine sebep olan A.K.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalandığı, hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" işlem başlatıldığı öğrenildi.
"CANİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL BU"
Olayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen site sakinlerinden doktor Murat Toptaş, "Bu semtte komşularla beraber bir çok sokak köpeği bakıyoruz. Az önce videoyu izledim kahroldum gerçekten berbat bir durum. Yani köpeği gördüğü halde arabayı kenara çekip durması gereken yerde köpeğin üstüne sürüyor. Canilikten başka bir şey değil bu, yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Birde bırakıp gitmiş. Öğrendiğim kadarıyla köpeğin iki ayağı kırıkmış, şu an sağlık ve bakım hizmetleri yapılıyor. Geçende yine böyle bir olay oldu. Sağ olsun komşumuz ilgilendi. Köpeğin göğüs tarafında bir yırtılma vardı, bütün yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi burada köpeklere herkes yardımcı oluyor. Videoyu izledim gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Hayvan haklarına da yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Köpeğe bunu yapan kişinin mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta Karagümrük BJK maçı hangi kanalda?
- Kar tatili olan iller 19 Ocak! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş kar tatili var mı?
- Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?
- BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları hangi gün açıklanır?
- Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!
- PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar?
- Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
- 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
- EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…