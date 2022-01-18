Kocaeli’nde canice bilerek köpeği ezmişti! O şahıs yakalandı

"CANİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL BU"

Olayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen site sakinlerinden doktor Murat Toptaş, "Bu semtte komşularla beraber bir çok sokak köpeği bakıyoruz. Az önce videoyu izledim kahroldum gerçekten berbat bir durum. Yani köpeği gördüğü halde arabayı kenara çekip durması gereken yerde köpeğin üstüne sürüyor. Canilikten başka bir şey değil bu, yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Birde bırakıp gitmiş. Öğrendiğim kadarıyla köpeğin iki ayağı kırıkmış, şu an sağlık ve bakım hizmetleri yapılıyor. Geçende yine böyle bir olay oldu. Sağ olsun komşumuz ilgilendi. Köpeğin göğüs tarafında bir yırtılma vardı, bütün yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi burada köpeklere herkes yardımcı oluyor. Videoyu izledim gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Hayvan haklarına da yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Köpeğe bunu yapan kişinin mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.