Şüphe yüzünden 2 kişiyi öldürdü: Sırıtınca kendimi kaybettim, kendi kafama sıksaydım

"PSİKOLOĞA DA GİTTİM"

Eşinin kendisini aldattığına yönelik duyumlar aldığını anlatan Kılıç "İçim rahat değildi. Eşimle bu yüzden sürekli kavga ediyordum. Hatta eşimle gezmek için İstanbul'a gittik. 15 gün kaldık ve yeni sayfa açalım dedik. İçkiyi, uyuşturucuyu bırakacağımı söyledim. Hatta bir süre bir şey içmedim. Psikoloğa da gittim. Olay günü, çıkan dedikoduları sormak için Ferdi'nin dükkanına gittim. Dükkan kalabalık olduğu için aracına bindik ve bizim mahalleye doğru gitmeye başladık" diye konuştu.