Şüphe yüzünden 2 kişiyi öldürdü: Sırıtınca kendimi kaybettim, kendi kafama sıksaydım
Zonguldak'ta Ali Kılıç, karısının kendisini aldattığından kuşkulanıp, dedikoduları sorduğu kuzeni Sercan Kılıç ve arkadaşı Ferdi Gebedek'i öldürdüğü suçlamasıyla yargılandı. Kılıç, "Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. " diye konuştu. Tutuklanan Ali Kılıç ile ilgili ikişer defa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Olay, 25 Mayıs 2021'de Birlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta yaşandı. Maden işçisi Ali Kılıç, kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek ile arabada tartışmaya başladı. Ali Kılıç, tabancasıyla Sercan Kılıç ile Ferdi Gebedek'e ateş etti. Sercan Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın akabinde kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi dövdü. N.K. komşularına sığınırken, Ali Kılıç emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ali Kılıç ile ilgili 'kasten öldürme' suçundan ikişer defa müebbet hapis cezası talebiyle ve eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.
"ONLARLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KANITLIYORDU"
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık Ali Kılıç, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kılıç'ın yanı sıra eşi N.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ali Kılıç, N.K. ile 5 yıldır evli olduklarını söyledi. Ali Kılıç, eşinin sosyal medya hesabında gördüğü bir mesajın ardından içine aldatılma kuşkusu düştüğünü belirterek "Bir zaman sonra Ferdi ve Sercan ile İstanbul'a gittik. Israrları üzerine eğlence kulübünde eğlendik. Zonguldak'a döndüm ancak onlar orada kaldı. Bir hafta sonra eşimle tartışırken bu konuyu açtı. Bunu bilmesi, onlarla görüştüğünü kanıtlıyordu" dedi.
"PSİKOLOĞA DA GİTTİM"
Eşinin kendisini aldattığına yönelik duyumlar aldığını anlatan Kılıç "İçim rahat değildi. Eşimle bu yüzden sürekli kavga ediyordum. Hatta eşimle gezmek için İstanbul'a gittik. 15 gün kaldık ve yeni sayfa açalım dedik. İçkiyi, uyuşturucuyu bırakacağımı söyledim. Hatta bir süre bir şey içmedim. Psikoloğa da gittim. Olay günü, çıkan dedikoduları sormak için Ferdi'nin dükkanına gittim. Dükkan kalabalık olduğu için aracına bindik ve bizim mahalleye doğru gitmeye başladık" diye konuştu.
"SIRITINCA KENDİMİ KAYBETTİM"
Ferdi Gebedek ile birlikte Sercan Kılıç'ı almaya gittiklerini söyleyen Kılıç "Aracın arka sağ koltuğunda oturuyordum. Sercan da yanımdaydı. Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. Pişmanım. Keşke kendi kafama sıksaydım" dedi.
Mahkemede ifade veren eşi N.K. ise aldatma iddialarını kabul etmedi. Eşini aldatmadığını söyleyen N.K., uyuşturucu etkisiyle aklında bu tarz düşünceler geçtiğini belirtti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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