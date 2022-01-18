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Kendi maskesini çocuklara takan itfaiyeci yoğun bakımda: Afgan aile Van’a sevk edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Kendi maskesini çocuklara takan itfaiyeci yoğun bakımda: Afgan aile Van’a sevk edildi

Erzurum’da yangın çıkan evlerinden itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan anne ve iki  kızı Van'a sevk edildi, öteki kızı da Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi oluyor. Sağlık ekiplere gelene kadar evin önünde üç kız çocuğuna kendi oksijen maskesini tutarak ölümden kurtaran ve bu esnada kalp krizi geçiren itfaiye eri Yücel Küçük yoğun bakıma alındı.

Yangın geçen gün saat 04.00 sularında merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında yaşandı.

Üç kızı ile beraber yaşayan Afgan uyruklu Roghayyeh Alavi'nin evinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle başladığı düşünülen yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ANNE İLE KIZLARINI KURTARDI

İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen anne ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çıkarıp çocuklara taktı.

KALP KRİZİ GEÇİREN İTFAİYE ERİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bir süre sonra fenalaşan itfaiye eri Küçük, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anne Roghayyeh Alavi ile kızları Zehra ve Zohre, hiperbarik oksijen tedavisi için Van'a sevk edildi. Küçük kızları Zeynep'in Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ndeki yoğun bakımda, itfaiye eri Yücel Küçük'ün ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavileri sürüyor.

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