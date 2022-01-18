Kendi maskesini çocuklara takan itfaiyeci yoğun bakımda: Afgan aile Van’a sevk edildi
Erzurum’da yangın çıkan evlerinden itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan anne ve iki kızı Van'a sevk edildi, öteki kızı da Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi oluyor. Sağlık ekiplere gelene kadar evin önünde üç kız çocuğuna kendi oksijen maskesini tutarak ölümden kurtaran ve bu esnada kalp krizi geçiren itfaiye eri Yücel Küçük yoğun bakıma alındı.
Yangın geçen gün saat 04.00 sularında merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında yaşandı.
Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çıkarıp çocuklara taktı.
KALP KRİZİ GEÇİREN İTFAİYE ERİ YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bir süre sonra fenalaşan itfaiye eri Küçük, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anne Roghayyeh Alavi ile kızları Zehra ve Zohre, hiperbarik oksijen tedavisi için Van'a sevk edildi. Küçük kızları Zeynep'in Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ndeki yoğun bakımda, itfaiye eri Yücel Küçük'ün ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavileri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…
- 1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?
- Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!
- Gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi!
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2022 öğretmen seminerleri online mı olacak?
- Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek?
- E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?
- Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...
- İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul saatlik hava durumu…
- Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için son dakika açıklaması