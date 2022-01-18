Kocaeli’nde korkutan olay! Kapısını çaldığı eve zorla girdi: Ev sahibi kabusu yaşadı





"KAPI AÇILIR AÇILMAZ İÇERİYE DALIYOR"

Olayı sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen mahalle sakini Serdar Seyis, "Konuyla ilgili biz de bazı duyumlar aldık. Şahıs, kapı açılır açılmaz içeriye dalıyor. Zaten akli dengesi yerinde olmayan bir şahısmış. Akli dengesi yerinde olmadığı için de şikayette bulunulmuyor. Görüntüleri ise sosyal medya üzerinden gördük. Görüntüler izlendiği zaman şahsın davranışları kendini belli ediyor. Normal bir vatandaşın yapacağı hareketler değil" ifadelerini kullandı.