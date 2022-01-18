Kocaeli’nde korkutan olay! Kapısını çaldığı eve zorla girdi: Ev sahibi kabusu yaşadı
Kocaeli'de akli dengesi bozuk olduğu ortaya şahıs, bir eve zorla girdi. Kapıyı açtığında şahısla karşılaşan ev sahibi kadın ise korkudan çığlık atmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, geçen gün saat 14.00 sularında Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen şahıs, bir binaya girdi.
KAPIYI AÇINCA İÇERİ DALDI
Apartmanda bir süre dolaşan şahıs, daha sonra apartmanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çaldı ve beklemeye başladı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI
Bu sırada kapı açılınca şahıs içeri girdi. Şahsın içeri girmesiyle neye uğradığı şaşıran kadın ise çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Şahıs ise içeri girdikten bir süre sonra dışarıya çıktı ve yine bir süre beklemeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ev sahibi ise şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için şikayetçi olmadı.
"KAPI AÇILIR AÇILMAZ İÇERİYE DALIYOR"
Olayı sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen mahalle sakini Serdar Seyis, "Konuyla ilgili biz de bazı duyumlar aldık. Şahıs, kapı açılır açılmaz içeriye dalıyor. Zaten akli dengesi yerinde olmayan bir şahısmış. Akli dengesi yerinde olmadığı için de şikayette bulunulmuyor. Görüntüleri ise sosyal medya üzerinden gördük. Görüntüler izlendiği zaman şahsın davranışları kendini belli ediyor. Normal bir vatandaşın yapacağı hareketler değil" ifadelerini kullandı.
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