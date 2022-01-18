Kendini yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin o anları ortaya çıktı! Son sözleri "Marmaris Belediyesi benim katilim olacak" oldu

KENDİNİ YAKTI

Zabıtanın bir kez daha uyarması üzerine tartışma yaşandı. Ekici dayanamayarak üzerine benzin döktü. Çakmakla kendiniz ateşe veren Ekici, kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekiler, Ekici'nin üzerindeki ateşi söndürdü. Her yeri yanan Ekici, ayakta durmakta zorlanırken derdini anlatmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ekici, Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. Vücuduna ağır derecede yanık olan Ekici, ilk müdahalenin ardından Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Ekici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.