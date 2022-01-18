Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolu ulaşıma kapandı





Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.