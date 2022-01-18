Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama! Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolu ulaşıma kapandı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. İşte ayrıntılar...
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İşte patlamadan objektiflere yansıyan görüntüler...
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.
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