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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama! Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolu ulaşıma kapandı

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. İşte ayrıntılar...

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! İşte korku dolu anlar KAHRAMANMARAŞ'TA PETROL BORU HATTINDA PATLAMA! İŞTE KORKU DOLU ANLAR

İşte patlamadan objektiflere yansıyan görüntüler...



Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.



Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

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