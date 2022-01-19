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Kayseri'de peş peşe depremler: Kandilli Rasathanesi duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Kayseri’de peş peşe depremler: Kandilli Rasathanesi duyurdu

Dün Kayseri'de yaşanan 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yapılan açıklamada depremin 3.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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