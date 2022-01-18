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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama! İşte korku dolu anlar

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Giriş: 18.01.2022 21:35
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. İşte ayrıntılar... .
Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! İşte korku dolu anlar
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama! İşte korku dolu anlar
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