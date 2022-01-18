Kadıköy’de öldürülen kuaförün infaz kararı ‘Töre cinayeti’ toplantısında verilmiş: Kamuran'ın ölmesi lazım
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde öldürülen 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün’ün sır perdesi kaldı. Tün’ün defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, geçen ekim ayında gerçekleşen töre cinayetinde bıçağı ailenin en küçük üyesi Murat'ın sapladığını fakat ailenin en büyüğü olan amcası Salih ile babası Hacı Timuçin'in planlaması ile cinayetin işlendiğini belirtti. İddianamenin ayrıntılarında, amca Salih'in konunun namus meselesi olduğunu ifade ederek yaptığı toplantıda, "Kamuran'ın ölmesi lazım. Üçümüzden biri bu adamı öldürecek, bir karar verelim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Son dakika haberleri... Kan donduran olay, geçen sene Ekim ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre annesinin Kamuran Tün ile 20 sene önce yasak aşk yaşadığını öğrenen 21 yaşındaki Murat Timuçin şaşkına döndü.
YOLDA YÜRÜRKEN DEFALARCA BIÇAKLADI
Babası Hacı ve amcası Salih Timuçin, Kamuran Tün'ü (42) öldürmesi için genç adamı azmettirdi.
Tün'ü bulmak için yola koyulan Murat Timuçin, Duygu Asker'den yardım istedi. Kadıköy'de kuaför dükkanı olan Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Asker, Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. İkili Kadıköy'de buluşunca Murat Timuçin yolda yürüyen Timuçin'i defalarca bıçakladı. Cinayeti işleyen Murat, babası Hacı, amcası Salih Timuçin tutuklanırken onlara yardım eden dayı Selçuk Başboğa ve buluşmayı organize eden Duygu Asker adli kontrolle serbest kaldı.
TÖRE CİNAYETİ SORUŞTURMASI
Töre cinayetine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede olayın detayları da ortaya çıktı. Silopi'de yaşayan Hacı Timuçin ile Sedika Yavuz'un evliliğinden Murat dünyaya geldi. 2003 yıllarında, Hacı Timuçin askerdeyken Sedika Yavuz olay nedeniyle hayatını kaybeden Kamuran Tün ile gönül ilişkisi kurup bulundukları şehirden kaçtı. O dönem 2-3 yaşlarında olan Murat'a dedesi ve babaannesi baktı.
"KAMURAN'IN ÖLMESİ LAZIM, ÜÇÜMÜZDEN BİRİ BU ADAMI ÖLDÜRECEK BİR KARAR VERELİM"
Akraba ve arkadaşlarından annesinin kendisi küçükken bırakıp başka bir adamla kaçtığına dair söylentilere ise sürekli muhatap oldu. Sedika Yavuz'un Kamuran Tün ile kaçması Timuçin ailesinde Tün'e husumet duymalarına sebepti. Timuçin ailesinin en büyüğü yani babanın vefat etmesi üzerine yaklaşık 20 sene evvelki olay tekrar gündeme geldi. Artık ailenin en büyüğü sıfatına sahip olan Salih Timuçin, konunun namus meselesi olduğunu belirterek, kardeşi ve yeğenine "Kamuran'ın ölmesi lazım, üçümüzden biri bu adamı öldürecek bir karar verelim" dedi. Küçüklüğünden yetişkinliğine uzanan dönemde bu olaya hep maruz kalan Murat ise "Ben yaparım" diyerek kendisini aslında cinayetin de başrolü yaptı.
ÖLDÜRMEK İÇİN SİLOPİ'DEN YOLA ÇIKTILAR
Bu aşamadan sonra Kamuran Tün'e Murat Timuçin'in sahte adresle bir kadınmış gibi konuşarak ulaştığını belirten savcılık, buluşma için de Duygu Asker ile görüşüldüğünü kaydetti. Savcılık, "Maktulün öldürülmek üzere kandırılarak Kadıköy'de hazır edilmesi ve oyalanması üzerine anlaşma sağladılar, Silopi'den yola bu nedenle çıktılar.
Murat, maktulün arkasından ekmek bıçağı ile sırtından başlamak kaydıyla defalarca maktule vurdu" tespitini yaptı. Olay anında planı yapan Timuçin ailesinin bireyleri ve dayı Selçuk Başboğa'nın da pusuda beklediğini vurguladı. Bunu da Murat'ın motivasyonunu artırmak için yaptıklarını kaydetti.
'BENİM BAŞIMI BELAYA SOKMAYIN'
Timuçin ailesi dışındaki Duygu Asker'in suçlamayı inkar etse de Hacı ile Murat ile görüştükten sonra cinayete ikna olduğunu kaydeden savcılık, hatta 'Benim başımı belaya sokmayın' dediğini ve maktulü Kadıköy'de saatlerce oyaladığı ortaya çıkardı. Dayı Selçuk Başboğa'nın da öldürme planından haberdar olmadığını savunduğunu ancak olay günü şüphelileri Kadıköy'e getirdiğini, buluşma anı ve devamı süresince de takip ettiğini değerlendirdi. Tüm şüphelilerin 'töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Yıllar sonra töre cinayetini tekrar gündeme getiren şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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