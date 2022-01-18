Kadıköy’de öldürülen kuaförün infaz kararı ‘Töre cinayeti’ toplantısında verilmiş: Kamuran’ın ölmesi lazım

"KAMURAN'IN ÖLMESİ LAZIM, ÜÇÜMÜZDEN BİRİ BU ADAMI ÖLDÜRECEK BİR KARAR VERELİM"

Akraba ve arkadaşlarından annesinin kendisi küçükken bırakıp başka bir adamla kaçtığına dair söylentilere ise sürekli muhatap oldu. Sedika Yavuz'un Kamuran Tün ile kaçması Timuçin ailesinde Tün'e husumet duymalarına sebepti. Timuçin ailesinin en büyüğü yani babanın vefat etmesi üzerine yaklaşık 20 sene evvelki olay tekrar gündeme geldi. Artık ailenin en büyüğü sıfatına sahip olan Salih Timuçin, konunun namus meselesi olduğunu belirterek, kardeşi ve yeğenine "Kamuran'ın ölmesi lazım, üçümüzden biri bu adamı öldürecek bir karar verelim" dedi. Küçüklüğünden yetişkinliğine uzanan dönemde bu olaya hep maruz kalan Murat ise "Ben yaparım" diyerek kendisini aslında cinayetin de başrolü yaptı.