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Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de 8 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafında  ambulansa bindirilen Sema Karataş hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı.

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