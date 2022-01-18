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Son dakika: Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 27 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 27 yaralı

Son dakika haberleri... Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı. Kontrolden çıkaran yol kenarındaki toprak yığınına çarpan 58 ACV 495 plakalı araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.

K.Ö. (55) yönetimindeki 58 ACV 495 plakalı öğrenci servisi ile A.Ç. (54) idaresindeki 58 NK 792 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan 58 ACV 495 plakalı araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.

Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı: 27 yaralı SİVAS'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 27 YARALI

Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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