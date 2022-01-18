Yüz yüze eğitme kar engeli! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de 19 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil mi? Son Dakika Haberi
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi ve İstanbul için kar yağışı uyarıları peş peşe gelirken, birçok il ve ilçe yüz yüze eğitime ara verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar tatil edildi mi? 19 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi il ilçelerde eğitime ara verildi? Tüm detaylar haberimizde...
SON DAKİKA HABERLERİ... Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok il ve ilçeden yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikler tarafından art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 19 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...
KONYA'NIN 13 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.
HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak.
Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.
Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.
Bu arada, kar yağışı nedeniyle Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde TIR ve kamyonlarla zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmedi.
UŞAK'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
KASTAMONU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.
BATMAN'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Batman'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sason ile Kozluk gibi ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batman'ın kuzeyi ile çevre illeri için yapılan uyarının ardından bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili oldu. Özelikle 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde etkili olan yağış, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yağışların 2 gün sürmesi beklenen yerlerde taşımalı eğitim kapsamında olan okullara ara verilmesi bekleniyor.
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