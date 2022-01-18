18 Ocak 2022, Salı
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Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı! A Haber bölgede
Bolu Tüneli’nde kar etkisini artırıyor. Ekipler araçların geçişi için çalışmalarını hızlandırırken kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden aktardı.