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Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı! A Haber bölgede

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Giriş: 18.01.2022 18:38
Bolu Tüneli’nde kar etkisini artırıyor. Ekipler araçların geçişi için çalışmalarını hızlandırırken kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden aktardı.
Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı!
Bolu’da etkili kar: Ekipler çalışmalarını hızlandırdı!
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