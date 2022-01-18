24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi

Bolu'da TEM Ankara yolunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen görüntüler...