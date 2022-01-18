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24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi

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Giriş: 18.01.2022 19:00
Bolu'da TEM Ankara yolunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen görüntüler...
24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi
24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi
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