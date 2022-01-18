18 Ocak 2022, Salı
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24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi
Bolu'da TEM Ankara yolunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden gelen görüntüler...