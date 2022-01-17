18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de şüpheli ölüm! İki gündür aranan Ferhat Can'dan acı haber geldi

Kırıkkale'de şüpheli ölüm! İki gündür aranan Ferhat Can'dan acı haber geldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
Kırıkkale’de şüpheli ölüm! İki gündür aranan Ferhat Can’dan acı haber geldi

Kırıkkale'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan 38 yaşındaki Ferhat Can, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Cesedin yanında şırınga bulunduğu belirtilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Kent merkezi Osmangazi Mahallesi 1885'inci sokakta bulunan 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan Ferhat Can'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, akşam saatlerinde Ferhat Can'ın yaşadığı eve gitti

Camdan evin içini kontrol eden arkadaşları, Ferhat Can'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ferhat Can'ın yaşadığı eve ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin yanında şırınga bulunduğu belirtilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA