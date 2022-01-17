Kırıkkale'de şüpheli ölüm! İki gündür aranan Ferhat Can'dan acı haber geldi
YAŞAM DHA
Kırıkkale'de, kendisinden iki gündür haber alınamayan 38 yaşındaki Ferhat Can, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Cesedin yanında şırınga bulunduğu belirtilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Kent merkezi Osmangazi Mahallesi 1885'inci sokakta bulunan 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan Ferhat Can'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, akşam saatlerinde Ferhat Can'ın yaşadığı eve gitti
Camdan evin içini kontrol eden arkadaşları, Ferhat Can'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ferhat Can'ın yaşadığı eve ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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