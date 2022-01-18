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Son dakika: Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Süleyman Şah Türbesi’nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin de mimari Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti.

Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesinin de mimari olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

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