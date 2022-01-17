Son dakika: 5 ilde eğitime kar engeli! 1 gün tatil ilan edildi
Son dakika haberleri... Kar yağışı nedeniyle okullar birçok ilde tatil edildi. Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Bolu Valilikleri olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İşte detaylar...
Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle valilikler tatil haberlerini peş peşe duyurdu. İşte yarın okulların tatil edildiği iller...
ARTVİN
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.
Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.
Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
RİZE
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.
Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.
Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.
Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.
TRABZON
Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.
Bolu'da, gece saatlerinde başlaması ve yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
GİRESUN
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
- SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...
- Kura çekimi ile 10 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı?
- 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
- Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...
- 2022 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP 10 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 yılı takvimi...
- İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT'de son dakika müjdesi! 2022 EYT ne zaman çıkacak? AK Parti'den EYT ile ilgili tarih açıklaması
- Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
- Bekçi alımı için kritik takvim! Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...
- 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?