Kadıköy’de araba çarpan kadın feci şekilde can verdi

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayı gören başka sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde feci şekilde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından, üstünde kimlik bulunmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.