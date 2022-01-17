Kadıköy’de araba çarpan kadın feci şekilde can verdi
İstanbul’un Kadıköy' ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen çalışan kadın, bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz kadına çarpan araç şoförü durmayarak olay yerinden kaçtı. Kazadan hayatını kaybeden kadından geriye pasta, ekmek ve ayakkabı kaldı.
Edinilen bilgiye göre; Fikirtepe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy yönünde yolun karşısına geçmek isteyen henüz adı öğrenilemeyen bir kadına araba çarptı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Olayı gören başka sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde feci şekilde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından, üstünde kimlik bulunmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KADINDAN GERİYE…
Kazadan geriye ölen kadına ait ayakkabı, pasta ve ekmek kaldı. Kaza yerinde, kadına çarpıp kaçan otomobile ait olduğu araştırılan 34 CIY 185 plakalı otomobilin plakası bulundu. Polis ekipleri, çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…
- MSB açıkladı! 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
- Tatlı sert ifadesinin sözlük tanımı hangisidir? Kim Milyoner sorusu...
- Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
- Oxford Sözlüğü'nün 2021'de yılın kelimesi seçtiği kelimenin Türkçesi hangisidir?
- 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?
- Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü...
- 1846'da Mısır'da bulunup İngiltere'ye gönderilen ve Britanya Müzesi Doğa Tarihi Koleksiyonu'nda dört yıl boyunca canlı olduğu farkına varılmadan sergilenen hangisidir?