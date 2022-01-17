Kuvözden hayata ömürlük hayat bağı! Cesur yürekleri ve küçük parmaklarıyla yaşama tutunuyorlar





DOKTOR ANNE

Normal gebeliğin süresi ortalama 40 hafta. Eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor. En düşük risk ise, 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerde. En yüksek risk ise 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde. Prof. Dr. Gürsoy, "Bu bebeklerin gelişimini tamamlaması için kuvözdeki tedavisi 3 ayı buluyor. 20 yıllık hekimim. Yüzlerce bebek hastam oldu. Şimdi kocaman bir ailem var. Ben onların doktor annesiyim" dedi.

İLK BAĞ PARMAKTAN

Prof. Dr. Tuğba Gürsoy, hayata tutunmak için savaşan kahraman bebeklerle olan yolculuğunu şöyle anlatıyor: Bebek ne kadar erken doğarsa risk o kadar fazla oluyor. Bizim için yaşam değil kaliteli yaşam sunabilmek en büyük hedef. Gece hastaneden bir telefon gelse 'ayy bebeklerden birine bir şey mi oldu' endişesiyle kalbinizin dolması demek. Ömrünüzden ömür gidiyor. Ama iyi olduklarında, kuvözden çıkıp hayata tam olarak bağlandıklarında ise dünyalar benim oluyor. Bu manevi hazzı hiçbir kelime anlatamaz. Yenidoğan bebeklerin doktoru olmak o kadar farklı ki. Bir kere bebekler kendini ifade edemiyor. Bazen parmağımı onlara doğru uzattığımda, parmağımı öyle bir yakalıyorlar ki işte onlarla ilk bağımız böyle kuruluyor."





ANNESİNİN KOKUSU HEP ANLARINDA

"Asistanlığım döneminde 28 haftanın altındaki ileri prematüre bebeklerin yaşama şansı çok fazla yoktu. Ama şimdi gelişen teknoloji ile birlikte 22 haftaya kadar yaşama şansı olan bebeklerimiz var" diyen Prof. Dr. Gürsoy, "Bazen bebeğin kuvözdeki örtüsünü anneye veriyoruz. Ona sarılsın, dokunsun, temas etsin. Bebeğinin sıcaklığını hissetsin. Anne ve babaya ait bir eşyayı bebeğin yanına koyuyoruz. Anne ve babasının kokusunu hissetsin diye" dedi.