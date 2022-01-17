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Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Şişli’de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

İstanbul Şişli'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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