İlk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
İlk cemre ne zaman düşer? Soğuk havalardan bulanan vatandaşlar, havaların ısındığına inanılan cemre düşme olaylarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İlk olarak havaya düşen cemrenin düşme tarihleri belli oldu. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri...
İlk cemre ne zaman düşecek? "Ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamına gelen ve havanın ısınmasını ifade eden cemrenin hangi tarihte düşeceği merak ediliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemrelerin düşeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cevaplar...
2022'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor. İşte 2022 cemre tarihleri:
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
METEOROLOJİK OLARAK YAZIN BAŞLANGICI NE ANLAMA GELİYOR?
Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.
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