İlk cemre ne zaman düşer? 2022’de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...

İlk cemre ne zaman düşecek? "Ateş parçası" veya "kor halindeki ateş" anlamına gelen ve havanın ısınmasını ifade eden cemrenin hangi tarihte düşeceği merak ediliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemrelerin düşeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cevaplar...

2022'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor. İşte 2022 cemre tarihleri: