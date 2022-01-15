Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 aylık oldu! Anne Derya Sert konuştu
Mersin'de yaşayan, Antalya'da 2011 yılında rahim nakli yapılarak tıp literatürüne giren Derya Sert, 9 yılın ardından dünyaya getirdiği ve kendisine operasyonu yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini verdiği bebeği 20. ayına girdi. Derya Sert, “Anne olmak bambaşka bir duygu. Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize” dedi
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Derya Sert (32), 2009'da bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçirdi. Aynı yıl Mustafa Sert (39) ile evlendi.
Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.
2019'da hamile kalan Sert, 2020'nin 4 Haziran'ında dünyaya bebeğini getirdi. 760 gram dünyaya gelen ve rahim nakli yapan doktorun ismi verilen Ömer Özkan bebek 20 aylık oldu. Anne Derya Sert, "2009'da evlendik. Evlendikten sonra Ömer hocayla görüştük.
Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. Uzun ve zorlu bir süreçti. Birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık, düşüklerimiz de oldu kayıplarımız da oldu. Ama Rabbim bu zamana nasip etti. Anne olmak bambaşka bir duygu.
Bütün yaşadığın sıkıntıları, kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi.
Dünyada ilk kendisine rahim nakli yapıldığını hatırlatan Sert, "Öncesinde yapıldı birkaç kere ama başarısız olduğu için biz dünyada ilk olmuştuk. Bizden sonra yurt dışında denendi, aynı sene çocuklarını kucaklarına aldılar. Ama bizim bir 9 sene beklememiz gerekiyormuş" diye konuştu.
Baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Mustafa Sert, "Çocuğumuzu böyle öpüyorsak hocalarımızın sayesine, Allah razı olsun onlardan. Tarif edilemez bir duygu. Herkesin tatmasını isterim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
- Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?
- 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
- 1959'da New York'daki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
- Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?
- 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
- Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğunu görmüştür?
- Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
- Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
- Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
- Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?