Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 aylık oldu! Anne Derya Sert konuştu





Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. Uzun ve zorlu bir süreçti. Birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık, düşüklerimiz de oldu kayıplarımız da oldu. Ama Rabbim bu zamana nasip etti. Anne olmak bambaşka bir duygu.



Bütün yaşadığın sıkıntıları, kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi.