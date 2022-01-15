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Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 aylık oldu! Anne Derya Sert konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan Ömer Özkan 20 aylık oldu! Anne Derya Sert konuştu

Mersin'de yaşayan, Antalya'da 2011 yılında rahim nakli yapılarak tıp literatürüne giren Derya Sert, 9 yılın ardından dünyaya getirdiği ve kendisine operasyonu yapan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini verdiği bebeği 20. ayına girdi. Derya Sert, “Anne olmak bambaşka bir duygu. Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize” dedi

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Derya Sert (32), 2009'da bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçirdi. Aynı yıl Mustafa Sert (39) ile evlendi.



Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.



2019'da hamile kalan Sert, 2020'nin 4 Haziran'ında dünyaya bebeğini getirdi. 760 gram dünyaya gelen ve rahim nakli yapan doktorun ismi verilen Ömer Özkan bebek 20 aylık oldu. Anne Derya Sert, "2009'da evlendik. Evlendikten sonra Ömer hocayla görüştük.



Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. Uzun ve zorlu bir süreçti. Birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık, düşüklerimiz de oldu kayıplarımız da oldu. Ama Rabbim bu zamana nasip etti. Anne olmak bambaşka bir duygu.

Bütün yaşadığın sıkıntıları, kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi.

Dünyada ilk kendisine rahim nakli yapıldığını hatırlatan Sert, "Öncesinde yapıldı birkaç kere ama başarısız olduğu için biz dünyada ilk olmuştuk. Bizden sonra yurt dışında denendi, aynı sene çocuklarını kucaklarına aldılar. Ama bizim bir 9 sene beklememiz gerekiyormuş" diye konuştu.

Baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Mustafa Sert, "Çocuğumuzu böyle öpüyorsak hocalarımızın sayesine, Allah razı olsun onlardan. Tarif edilemez bir duygu. Herkesin tatmasını isterim" dedi.

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