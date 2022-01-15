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Ankara'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Ankara’da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ankara'da villa ve dubleks evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızların tanınmamak için kapüşonlu, koyu giyimli ve kar maskeli gezdikleri tespit edildi.

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