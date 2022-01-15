Domuzdan insana kalp nakli! Ünlü doktor Ömer Özkan dünyanın konuştuğu çalışmayı değerlendirdi: Çığır açıcı bir çalışma

ÇIĞIR AÇICI ÇALIŞMA

Sabah'ın haberine göre doğru yapılan deneysel kısmın mükemmel olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Çığır açıcı çalışma. Bu çalışma, bilimsel çalışma açısından birçok basamağı atlanıp klinik düzeye geçilmiş bir çalışma gibi gözüküyor. Bir çalışma, su anki bilimsel bulgularla deneysel olarak klinik düzeye sokacak. Bilimsel olarak bir ok şeyi hızlandıracak. Nakil beklide başarılı olacak. Bundan sonra hastanın yaşayacağı sorunları göreceğiz. Gelecekte zaten sadece hayvanlardan nakil değil, organın üretimi de yapılacak" dedi.