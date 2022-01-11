Dünya tıp tarihinde bir ilk! Bir insana domuz kalbi nakli yapıldı! İnsana domuz kalbi nakli nasıl yapılır?

DÜNYAYA YENİ BİR UMUT MU?

Dünya tarihinde bir ilk olarak tarihi geçen olayın, organ yetmezliği olan hastalar için bir umut olacağı ABD'de konuşulmaya başlandı. Bennett'e yapılan operasyon tam 8 saata sürdü ve cuma günü gerçekleşti.

KALBİ ÇALIŞIYOR VE NORMAL GÖRÜNÜYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada "Çalışıyor ve normal görünüyor. Heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.

İLK 48 SAATİ ATLATTI

Yeni kalbin çalıştığını söyleyen Griffith, salı günü hastanın makineden çıkarılabileceğini ve hastanın kritik ilk 48 saati olaysız şekilde atlattığını ifade etti.