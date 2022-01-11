Dünya tıp tarihinde bir ilk! Bir insana domuz kalbi nakli yapıldı! İnsana domuz kalbi nakli nasıl yapılır?
ABD'de yaşayan ve 57 yaşında olan kalp hastası David Bennett isimli kişiye genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi. Dünya tıp tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Dr. Bartley Griffith "Kalbi çalışıyor ve normal görünüyor. Ya ölecekti ya da bu nakli yapacaktık. Ben yaşamak istiyorum bu benim son seçimim dedi ve ameliyat gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Griffith dünya genelinde organ yetmezliği nedeniyle her gün çok sayıda insanın öldüğünü vurgularken, yaşanan olayın dünya genelinde yeni bir çağ başlatabileceğinin altını çizdi. Peki domuzdan insana kalp nakli nasıl yapılır? İşte detaylar...
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan 57 yaşındaki David Bennett isimli kişiye genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi.
DÜNYAYA YENİ BİR UMUT MU?
Dünya tarihinde bir ilk olarak tarihi geçen olayın, organ yetmezliği olan hastalar için bir umut olacağı ABD'de konuşulmaya başlandı. Bennett'e yapılan operasyon tam 8 saata sürdü ve cuma günü gerçekleşti.
KALBİ ÇALIŞIYOR VE NORMAL GÖRÜNÜYOR
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada "Çalışıyor ve normal görünüyor. Heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.
İLK 48 SAATİ ATLATTI
Yeni kalbin çalıştığını söyleyen Griffith, salı günü hastanın makineden çıkarılabileceğini ve hastanın kritik ilk 48 saati olaysız şekilde atlattığını ifade etti.
"KARANLIKTA BİR ATIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Griffith ayrıca ameliyat edilen Bennett isimli hastanın ameliyat öncesi aralarında geçen konuşmayı paylaştı. Griffith "Bay Bennett ameliyattan önce "Ya ölecekti ya da bu nakli yapacaktı" dedi. Ben yaşamak istiyorum. Karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu benim son seçimim ifadelerini kullandı." dedi.
OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?
"Domuzun 10 genetik modifikasyonu vardı. Agresif bir insan reddetme tepkisine neden olan bir molekülü kodlayan biri de dahil olmak üzere dört gen etkisizleştirildi.
Domuz kalbinin implante edildikten sonra büyümeye devam etmesini önlemek için bir büyüme geni de kaldırıldı.
ORGAN YETMEZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Dünya genelinde ciddi bir organ sıkıntısının olduğunu ve organ yetmezliği nedeniyle her gün çok sayıda insanın öldüğünü söyleyen Griffith, organlara talebin her geçen gün arttığı vurguladı.
UZUN YILLARDIR ÜZERİNE ÇALIŞILIYORDU
Bilim adamları uzun süredir organları insan vücudu tarafından reddedilmeyecek domuzlar geliştirmek üzerine çalışıyordu ve son on yılda çalışmalar hız kazanmıştı.
YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATABİLİR
Araştırmacılar bu olayın dünya tarihinde bir çok şeyi değiştireceğini ve yeni bir çağ başlatabileceğinin altını çiziyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. David Klassen yaşanan olayın bir dönüm noktası olduğunu vurgularken "Organ yetmezliğini tedavi etme şeklimizde büyük değişikliklere yol açacak kapılar açılmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.
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