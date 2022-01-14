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Trafik kazasında hayatını kaybeden TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın ardından acı bir hikaye çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Trafik kazasında hayatını kaybeden TikTok fenomeni Enes Çakmak’ın ardından acı bir hikaye çıktı

Son dakika haberine göre: Geçirdiği trafik kazası sonucu sevenlerini yasa boğan Tiktok Fenomeni Enes Çakmak’ın ardından acı bir hikaye çıktı. Enes Alf adıyla tanınan Çakmak’ın annesinin 2015 yılında bir cani tarafından bıçakla katledildiği öğrenildi.

Erzurumlu ünlü Tiktok Fenomeni Enes Çakmak geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Sosyal Medya Platformu Tiktok'ta 2.5 Milyon takipçisi bulunan Çakmak'ın ölüm haberi gündem oldu. Bir çok fenomen Enes için başsağlığı mesajı yayımladı.

Binlerce genci üzen ölüm haberinin ardından 20 yaşındaki Çakmak, Erzurum'da kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Çektiği videolarla gündeme gelen genç fenomenin ardındaki acı hikâyeye ise SABAH ulaştı. 2015 yılının Mart ayında Erzurum'da Lokman Serçeoğlu, iş yerinden arkadaşı olan Hanım Çakmak ile konuşmak istedi.

Palandöken ilçesindeki evinin yakınlarında Serçeoğlu ile konuşan talihsiz kadın, cani tarafından 12 yerinden bıçaklanarak bir iş makinesinin altına atıldı. Daha sonra 'yaralı bir kadın var' diyerek ihbarda bulunduğu sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakmak, hayatını kaybetti. Trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Çakmak ise 2015 yılında öldürülen Hanım Çakmak'ın en büyük oğluydu.

Enes Çakmak öldü mü? ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

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