Trafik kazasında hayatını kaybeden TikTok fenomeni Enes Çakmak’ın ardından acı bir hikaye çıktı

Palandöken ilçesindeki evinin yakınlarında Serçeoğlu ile konuşan talihsiz kadın, cani tarafından 12 yerinden bıçaklanarak bir iş makinesinin altına atıldı. Daha sonra 'yaralı bir kadın var' diyerek ihbarda bulunduğu sağlık ekipleri olay yerine geldi.