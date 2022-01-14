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SON DAKİKA! Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! Attığı iğrenç mesajlar ifşa edildi

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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SON DAKİKA! Kırıkkale Üniversitesi’nde tacizci profesör skandalı! Attığı iğrenç mesajlar ifşa edildi

Son dakika haberine göre: Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı üniversiteyi karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:
Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın. Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.


Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir.


Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

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