Sultangazi’de bir hırsız binadaki tüm ayakkabıları aldı beğenmediğini tükürüp bıraktı

"KÖTÜ OLANA TÜKÜRÜYOR"



Hasan Çetinkaya ise, "45 senedir burada yaşıyorum. Bu apartmanımızda yaşanan ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı bir adam gelip, çocukların, yeğenlerimin ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor, kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor" diye konuştu.

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