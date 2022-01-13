Son dakika: İstanbul Kadıköy'de dairede yangın! Kahreden haber geldi: 1 kişi öldü
Son dakika haberine göre Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi ölürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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