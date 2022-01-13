Bölge halkı merakla bekliyor! Cehennem Deresi Kanyonu birleşecek
Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerinde için yer aldığı “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli projenin tamamlanmasını bölge halkı merakla bekliyor.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunan doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor' isimli proje bazı vatandaşlardan olumlu not alırken bazıları ise kanyonun doğal haliyle kalmasını istedi.
Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.
Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor.
Projenin inşaatı devam ederken, kanyonun üst bölgesinde bulunan taş duvarları gören bazı bölge halkı projeye tepki gösterdi. Bölge halkından Meryem Uzun, yaptığı açıklamada "Ardanuç'un turizme katkı sağlayacak. Esnaf kazanacak. Merak edenler gelecek. Ardanuç bilinmeyen kimliğinden çıkacak" derken, Filiz Tiflis ise "Kanyon ilimiz turizm acısında çok önemli bir yer. Girişi üstten bakışı çok güzel. Can teras yapılacağından söz ettiler eğer cam teras yapılırsa harika olur. Yükseklik acısından olsun görsel açısından olsun Ardanuç için mükemmel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak Perşembe! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?
- Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?
- Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?