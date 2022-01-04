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Feci ölüm! 24 yaşındaki Nur evde çıkan yangında hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Feci ölüm! 24 yaşındaki Nur evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 24 yaşındaki Nur Yelmer, yaşamını yitirdi. Yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Türkan Saylan Sokak'ta yer alan dubleks evde, saat 01.00 sularında yangın meydana geldi.

Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu 112 ekiplerine ihbar etti.

İTFAİYE EKİPLERİNCE EVDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumana maruz kalan Nur Yelmer, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan Yelmer, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelmer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YANGIN DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, Nur Yelmer, kılınan namazın ardından Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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