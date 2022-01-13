13 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da korkunç kaza! Eyüpsultan’da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine uçtu

Son dakika haberine göre İstanbul Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gecekonduun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı.

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